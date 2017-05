Volleyballers winnen ook derde WK-kwalificatieduel

De Nederlandse volleyballers hebben tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Koog aan de Zaan ook hun derde duel in winst omgezet. Oranje, dat in 2002 zijn laatste WK speelde, won met 3-0 (25-13, 32-30, 25-16) van Griekenland,

Nederland stond in de eerste set steeds voor en Griekenland in de tweede. Maar waar Kay van Dijk op het eerste setpoint via het blok meteen toesloeg, maakten de Grieken het in de tweede set ondanks acht setpoints niet af.

Robin Overbeeke deed dat wel bij de eerste Nederlandse kans. Daarna was Oranje weer superieur en na 89 minuten benutte Van Dijk het eerste matchpoint, weer via het Griekse blok.

Oranje staat na drie speelronden bovenaan met nog twee wedstrijden te gaan. De winnaar van de poule plaatst zich direct voor het WK, de nummer twee moet naar de derde kwalificatieronde.