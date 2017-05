MVV-Roda: rellen, maar geen doelpunten

Na afloop ging het natuurlijk over de ongeregeldheden waardoor de wedstrijd in de rust lang stil kwam te liggen. MVV-aanvoerder Nick Kuipers ging naar de supporters toe. 'Het moet op het veld gebeuren, niet op de tribune. Rivaliteit hoort er een beetje bij en de spanning loopt dan hoog op. Maar er is een grens en die zijn ze over gegaan. Ik hoop dat ze ervan geleerd hebben en dat het de laatste keer is.'

Uiteindelijk ging de wedstrijd door en bleef het 0-0, zag ook Kuipers. 'Het is belangrijk dat we de nul hebben gehouden. Een doelpunt kan zondag genoeg zijn, laat maar komen.'