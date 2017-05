Supermarkt en klanten rouwen om dood 96-jarige inpakker

De medewerkers en klanten van de Market Basket-supermarkt in de Amerikaanse staat New Hampshire rouwen om het verlies van de oudste en loyaalste werknemer van de supermarktketen; de 96-jarige Arthur St. John.

Arthur St. John stond twee tot drie keer per week in de supermarkt in Stratham de boodschappen van klanten in te pakken. Dat deed hij al 27 jaar lang. Eerst samen met zijn broer en na zijn overlijden in 2012 in zijn eentje.

"Ik bewonderde hem gewoon omdat hij iedere keer weer opstond, hiernaartoe kwam en zijn werk deed", vertelt een klant die zichzelf vaak afvroeg of hij nog boodschappen zou willen inpakken op zijn 96ste.