NAC wint thuis van sterker NEC

In het eerste finaleduel om een plek in de eredivisie heeft Jupiler League-club NAC Breda thuis met 1-0 gewonnen van eredivisionist NEC.

De clubs troffen elkaar een keer eerder in de play-offs. Dat was in 2008 toen NEC ten koste van NAC een ticket voor de UEFA Cup pakte.

Het betere NEC raakte voor rust de paal via Dario Dumic (na geschutter van de door de zon gehinderde doelman Jorn Brondeel) en na de pauze de lat via Taiwo Awoniyi.

Cyriel Dessers was in de slotfase goed voor de 1-0 na een knullige pass van verdediger Michael Heinloth.

Scheidsrechter Dennis Higler gaf Wojciech Golla (NEC) kort voor rust rood na een vermeende overtreding op Dessers, maar stopte die kaart weg na consultatie van videoscheidsrechter Ed Jansen.