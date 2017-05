Griekse oud-premier Papademos gewond door bombrief

De Griekse oud-premier Lukas Papademos is in het centrum van Athene gewond geraakt bij een ontploffing in zijn auto. Volgens de politie explodeerde een bombrief of bompakket. De Griekse staatsomroep meldt ook dat twee van zijn veiligheidsmensen gewond zijn.

De oud-premier is in een ziekenhuis behandeld aan verwondingen aan zijn handen, buik en benen. Hij is niet in levensgevaar.

Papademos was gouverneur van de Griekse Centrale Bank en daarna vice-president van de Europese Centrale Bank.

Noodplan

Van november 2011 tot de verkiezingen in mei 2012 was hij waarnemend premier. Het was zijn belangrijkste taak om het Europese noodplan door het Griekse parlement te loodsen.

Het is nog niet bekend wie het explosief heeft gestuurd. Afgelopen maart werden in een postsorteercentrum bij de Griekse hoofdstad acht bombrieven onderschept. Een daarvan was gericht aan Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. De andere waren bestemd voor onder anderen functionarissen van de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie.

Vlak daarvoor raakte bij het IMF in Parijs iemand gewond door een bombrief. Een linkse terreurgroep uit Griekenland eiste toen de verantwoordelijkheid op.