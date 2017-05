Ruim 100 burgerdoden in Mosul na VS-bombardement in maart

Bij een Amerikaans bombardement in Mosul in maart zijn meer dan honderd Iraakse burgers om het leven gekomen. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt.

De Amerikaanse luchtmacht liet op 17 maart een bom vallen op een locatie waar twee IS-strijders zich zouden hebben verschanst. Het hele gebouw, met meerdere verdiepingen, stortte in.

Uit onderzoek is volgens het Pentagon gebleken dat de instorting niet direct kwam door de Amerikaanse bom, maar door explosieven die IS er had geplaatst. Die explosieven gingen af toen de bom het gebouw trof.

105 doden

105 burgers kwamen bij de instorting om het leven en 36 mensen worden nog vermist. De Amerikaanse noch de Iraakse autoriteiten wisten dat er burgers in het gebouw waren, zegt het Pentagon.

Het is een van de dodelijkste incidenten sinds de Amerikaanse anti-IS-missie in Irak in 2014 begon. De afgelopen tijd kwamen er al berichten naar buiten dat de bombardementen in Mosul geregeld veel burgerlevens eisen.