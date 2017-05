Roosen blijft aanstormend peloton voor en wint

Timo Roosen van Lotto-Jumbo heeft de tweede rit in de Ronde van de Fjorden gewonnen. De 24-jarige Brabander bleef in de 185 kilometer lange etappe tussen Gulen en Norheimsund na een solo van 25 kilometer de Noren Edvald Boasson Hagen en August Jensen ternauwernood voor.

Met nog 10 kilometer te gaan verdedigde Roosen (die vorig jaar in de Tour de sprint aantrok voor Dylan Groenewegen) nog maar een marge van een halve minuut. Dat leek niet genoeg met het peloton, inclusief sprinter Hagen in aantocht. Maar Roosen hield stand en aan de meet had hij nog twee seconden over.

De Belg Dries Van Gestel, die de eerste rit won, kreeg nu wel de leiderstrui. Die nam hij over van de Tsjech Turek.