Dumoulin: waarom kunnen we geen Nederlands pact sluiten?

'Ik had een goede dag'

Dumoulin is wel tevreden over de manier waarop hij zelf zijn trui kon verdedigen. "Ik had een goede dag en heb de aanvallen doorstaan. Ik was blij dat ik de aanval op de Gardena kon weerstaan. Nairo Quintana en Vincenzo Nibali waren duidelijk met elkaar in de slag."

Er staan nog twee bergetappes en een tijdrit op het programma, maar de Limburger weet dat hij er nog niet is. "Ik weet dat er nog twee heel zware dagen komen. In de Vuelta verloor ik de leiding op een slechte dag, dus ik ga me niet rijk rekenen."