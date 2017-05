Portugal laat Éder thuis, Engeland weer zonder Rooney

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft aanvaller Éder en middenvelder Renato Sanches buiten de selectie gelaten voor de Confederations Cup.

Vooral de afwezigheid van Éder is opvallend. De 29-jarige aanvaller van Lille maakte in de finale van het EK in Frankrijk in 2016 de winnende treffer, waardoor Portugal voor het eerst in de historie Europees kampioen werd,