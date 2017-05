Terrorist Manchester was in Turkije

Bronnen bij Duitse en Turkse veiligheidsdiensten zeggen dat de man die zich maandag bij een concert in Manchester opblies, vorige week in Istanbul is geweest. Wat hij daar deed is niet bekend, ook niet of hij vanuit daar naar Syrië is gereisd.

Abedi reisde op 18 mei vanuit een Europees land naar Turkije. Vier dagen voor de aanslag keerde hij met een overstap in Düsseldorf terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij vandaan kwam. Er zijn ook berichten dat hij tijdens zijn reis in Berlijn is geweest.

Libië

Een bron bij een Turkse veiligheidsdienst zegt dat Abedi meerdere keren naar de luchthaven van Istanbul is gevlogen om over te stappen op een vlucht naar Libië.

De aanslag op bezoekers van een concert van Ariana Grande kostte aan 22 mensen het leven. De politie onderzoekt of Abedi in opdracht van een terreurgroep als IS of al-Qaida heeft gehandeld. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is door IS opgeëist, maar de politie weet niet of IS er werkelijk achter zat.

Invallen

De politie in Manchester heeft bij meerdere invallen naar eigen zeggen zeer waardevolle informatie gevonden. Volgens commissaris Ian Hopkins zijn er nog altijd huiszoekingen gaande en zullen die ook de komende dagen nog plaatsvinden.

Hopkins bevestigde dat er momenteel acht mannen vastzitten voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag op de concertzaal. De verdachten komen uit Manchester, Wigan en Nuneaton. Hij zei niet of en hoe zij zelfmoordterrorist Salman Abedi kenden.

De politiechef reageerde ook op de verspreiding van bewijsmateriaal, aanvankelijk door The New York Times. Dat was vermoedelijk onder de belofte van geheimhouding aan Amerikaanse autoriteiten verstrekt. Hij zei dat de nabestaanden daar veel verdriet van hebben.

1 minuut

In heel het Verenigd Koninkrijk is vandaag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de terreuraanslag.

Koningin Elizabeth bezocht vanmorgen het kinderziekenhuis in Manchester, waar twaalf jonge slachtoffers worden verpleegd.