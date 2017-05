Hogenkamp door, Rus treft Lemoine in laatste kwalificatieronde Roland Garros

Richèl Hogenkamp, Arantxa Rus en Quirine Lemoine hebben zich geplaatst voor de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros.

De als vierde geplaatste Hogenkamp kwam vandaag als eerste in actie tegen de Française Jessika Ponchet. De huidige nummer 105 van de wereld kende een stroef begin van de partij en moest vol aan de bak in de eerste set die ze uiteindelijk met 7-5 naar zich toetrok. In de tweede set was Hogenkamp oppermachtig met 6-2.

Debuut in Parijs

Nog nooit wist de 25-jarige Hogenkamp het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken, maar de laatste weken is ze in vorm. Zondag won ze in het Franse Saint-Gaudens haar tweede ITF-toernooi op rij.

In de derde ronde treft Hogenkamp de Britse Heather Watson.