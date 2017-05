China: 'VS zet veiligheid op het spel met patrouille Zuid-Chinese Zee'

De VS heeft met een oorlogsschip in de buurt van een door China aangelegd eiland in de Zuid-Chinese Zee gevaren. De Chinezen zeggen dat de VS hiermee moet stoppen, omdat anders de vrede en veiligheid in de regio en de samenwerking tussen de grootmachten in gevaar komen. Het is de eerste keer dat de VS een dergelijke manoeuvre uitvoert sinds het presidentschap van Donald Trump.

China en omliggende landen zijn het niet eens over de grenzen in het gebied. Door de Zuid-Chinese Zee loopt een belangrijke handelsroute. In de zee zit veel vis en in de bodem veel delfstoffen. China legt eilandjes aan om de aanspraken op het gebied te versterken. Het marineschip van de VS voer in de buurt van een van die eilandjes.

China zegt dat onderhandelingen over de verdeling van het gebied in gevaar komen door de actie. "De foute werkwijze van de Amerikanen heeft schade toegebracht aan de verbeterende situatie in de Zuid-Chinese Zee en draagt niet bij aan de vrede en stabiliteit", zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie.