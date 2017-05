Leiders NAVO-landen bij elkaar in Brussel, voor het eerst met Trump

In Brussel zijn de regeringsleiders van alle NAVO-lidstaten bij elkaar voor een topoverleg. Het is voor de NAVO de eerste top met de Amerikaanse president Trump. Hij werd rond 16.15 uur bij het nieuwe hoofdkantoor van het bondgenootschap ontvangen door NAVO-topman Stoltenberg.

De afgelopen maanden heeft Trump zich vaak kritisch uitgelaten over het militaire bondgenootschap. Hij vindt vooral dat de Europese lidstaten hun financiële bijdrage aan de NAVO flink moeten verhogen. De Amerikanen betalen nu het grootste deel van de rekening en Trump wil daarvan af.

Militaire uitgaven omhoog

Op dit moment voldoen slechts vijf van de 28 lidstaten aan de verplichting om 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Dat zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Estland, Griekenland en Polen. Waarschijnlijk zullen de andere landen vandaag in elk geval beloven dat de militaire uitgaven worden opgeschroefd.

Ook premier Rutte is in Brussel voor de top. Hij zei bij aankomst niet te verwachten dat Trump Nederland de les gaat lezen. Rutte zal Trump vertellen dat Nederland de goede kant op gaat wat betreft de defensie-uitgaven. Nederland zit nu nog onder de 1,2 procent, de bedoeling is dat dat percentage in 2024 is gestegen naar 2.

Monumenten

Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO wordt vandaag officieel in gebruik genomen. De nieuwbouw heeft meer dan een miljard euro gekost. Het officiële programma begint met de onthulling van twee monumenten. Het eerste is een monument ter herinnering aan de aanslagen van 11 september 2001 in New York, waarin ook resten van de Twin Towers zijn verwerkt. Het tweede monument is een herinnering aan de Berlijnse Muur.

Daarna zal het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO officieel geopend en aansluitend houden de regeringsleiders een werkdiner.

De Britse premier May zal de gelegenheid aangrijpen om Trump aan te spreken over het lekken van informatie over de aanslag in Manchester door de Amerikanen. De Britten zijn hier woedend over.

Oekraïne

Vanochtend sprak president Trump in Brussel met EU-leiders, onder wie EU-president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Na afloop zei Tusk dat de EU en Trump op één lijn zitten wat betreft de strijd tegen terrorisme. Ook over Oekraïne wordt hetzelfde gedacht, zei hij, zonder verder uit te leggen wat dat standpunt dan is. Tusk erkende dat er geen eensgezindheid is over Rusland, klimaatverandering en wereldhandel.

De ontmoeting verliep wel in een ontspannen sfeer. Er was ook nog ruimte voor een grapje: