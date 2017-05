Sportarts: Dumoulin moet gelletjes beperken

Tom Dumoulin kon dinsdag bijna de roze trui inleveren, nadat hij een sanitaire noodstop had moeten maken vanwege darmklachten. Hij zegt er vaker last van te hebben, vooral op hoogte. Maar wat is de fysiologische verklaring daarvoor?

Sportarts Tjeerd de Vries legt uit: "De doorbloeding naar de darmen is bijna tachtig procent minder door die grote inspanning."

Gecombineerd met te veel suikers uit de zogenaamde gelletjes - waarmee de renners zichzelf tijdens de wedstrijd snel van energie kunnen voorzien - kan dat voor darmproblemen zorgen, zegt De Vries. Ook stress kan volgens hem een negatieve uitwerking hebben op de darmen.

Al die klachten nemen in hevigheid toe op grote hoogte, als er toch al meer van een lichaam wordt gevraagd.

Donderdag wordt het dus weer oppassen voor Dumoulin, want de Giro d'Italia gaat opnieuw het hooggebergte in. De Vries heeft nog wel wat tips voor de rozetruidrager. "Voldoende vocht innemen. Die gelletjes tot een minimum beperken en eerder kiezen voor vast en misschien wat vezelrijker voedsel."

Volgens De Vries is het ook vooral een kwestie van oefenen. "Hij moet blijven spelen met verschillende soorten voeding en daar ervaring mee opdoen."