Zweefvliegtuigje verongelukt in bossen Gelderse Malden

Het is nog niet duidelijk wat er mis is gegaan tijdens de vlucht. "De vlieger zei alleen dat hij niet in staat was om het vliegveld te bereiken", zegt de woordvoerder. "Waardoor dat niet kon, is niet duidelijk." De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

Toen de vlieger merkte dat hij niet kon landen op het zweefvliegveld verderop, heeft hij besloten om het toestel te laten landen op boomtoppen. "De kans op persoonlijk letsel is daardoor minder groot", zegt de woordvoerder. Het toestel raakte bij de crash zwaar beschadigd.