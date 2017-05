Hemelvaart-files door vakantieverkeer en ongelukken

Strandgangers, vakantieverkeer en ongelukken veroorzaken op een paar plaatsen in het land lange files. Rond 11.40 uur stond er zeker 200 kilometer.

Volgens de ANWB was de drukte gezien het lange Hemelvaartweekend wel verwacht, maar schieten een paar plekken er toch uit. Door een ongeluk bij Rilland kwamen automobilisten vanmorgen in een lange files terecht richting de Zeeuwse stranden. De vertraging op de A58 is meer dan een half uur.

Ook op andere wegen naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden is het druk, zoals bij Hellevoetsluis en Oude-Tonge.