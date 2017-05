Politie zoekt naar 'fout in systeem' na NL-Alert Ajax

De politie zegt dat het NL-Alert rond de voetbalfinale van gisteravond door een fout in het systeem heel vaak en in een groot verspreidingsgebied is verzonden. Waar dat aan ligt, wordt uitgezocht, zegt politiewoordvoerder Leo Dortland.

Op de inzet van het middel vanwege de feestelijkheden in de stad rond de Europa league-finale Ajax-Manchester United was gisteren kritiek. De politie blijft achter de beslissing staan om via een NL-Alert mensen op te roepen niet meer naar de hoofdstad te komen.

Volgens Dortland liep het Museumplein en de directe omgeving na 18.30 uur heel snel vol. Uit waarnemingen van de NS en politiemensen bleek dat er nog zo'n 15.000 tot 20.000 mensen uit het hele land op weg waren naar Amsterdam. "Dan komt de veiligheid wel in het geding, want waar ga je ze laten?", zegt Dortland.

'Soft targets'

Die mensen konden volgens hem niet meer de stad in en het openbaar vervoer liep vol. "Het had kunnen zorgen voor levensgevaarlijke situaties." Op vier plekken dreigde het veel te druk te worden. "Dan spelen ook nog andere dingen zoals dat het soft targets zijn. En ook daar moeten we rekening mee houden."

Dat sommige mensen het NL-Alert 11 keer hebben gekregen noemt hij heel vervelend. De politie gaat uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ook hoe het komt dat het bericht in een groter gebied is verspreid dan de bedoeling was. "Het is niet zo dat iemand elf keer op een knop heeft gedrukt. De waarschuwing is één keer verzonden en het systeem heeft er iets verkeerds mee gedaan."

De politiewoordvoerder is niet bang dat mensen zich vanwege de vele meldingen zullen afmelden voor NL-Alert en roept mensen op om dat niet te doen. "Meld je niet af, wij gaan er kritisch naar kijken. Hou zeker anno 2017 het NL-Alert aan, want je hebt het in de toekomst misschien nog wel een keer heel hard nodig."