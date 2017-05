Ariana Grande annuleert concerten zeker tot 5 juni

Zangeres Ariana Grande legt haar Europese tournee in ieder geval tot en met 5 juni stil. Maandagavond werd een bomaanslag gepleegd bij het stadion waar zij een concert gaf.

Grande was net klaar met haar optreden, toen de aanslag plaatsvond. 22 mensen kwamen daarbij om het leven.

Na de aanslag in Groot-Brittannië is de zangeres direct teruggevlogen naar de VS. Ze annuleert zeker zes concerten in België, Engeland, Duitsland en Polen.

Het eerstvolgende concert staat gepland op 7 juni in Parijs, maar volgens haar management is het niet zeker dat ze dan wel weer optreedt.