Trump complimenteert Duterte met drugsaanpak

De Amerikaanse president Trump heeft zijn Filipijnse ambtsgenoot Duterte gecomplimenteerd met zijn "fantastische aanpak van het drugsprobleem". Dat blijkt uit uitgelekte Filipijnse notulen van een telefoongesprek, die in handen zijn van Amerikaanse media.

Trump had dit telefoongesprek vorige maand met Duterte. De opmerking over het drugsprobleem was een van de eerste dingen die Trump zei tijdens het gesprek. De uitspraken zijn opvallend, omdat Duterte internationaal juist onder vuur ligt vanwege zijn harde aanpak van drugscriminelen.

Felle kritiek

Sinds het aantreden van Rodrigo Duterte in juni vorig jaar zijn naar schatting al rond de 8000 mensen gedood die in verband werden gebracht met drugs. De meesten zijn door de politie doodgeschoten, maar er worden ook doodseskaders ingezet.

In binnen- en buitenland is er veel kritiek op dat drugsbeleid. De VN pleit al langer voor een moordonderzoek naar het handelen van Duterte.

President Trump lijkt daar volledig aan voorbij te gaan: "Veel landen hebben een drugsprobleem. Wij hebben een probleem. Ik wilde even bellen om te zeggen dat je het goed aanpakt."