Miljoenenboete voor BNP Paribas

De Franse bank BNP Paribas heeft in de VS een boete gekregen van 310 miljoen euro, onder meer vanwege het maken van verboden prijsafspraken en valutamanipulatie.

Volgens een financiële toezichthouder in New York hebben zeker tien handelaren van BNP Paribas tussen 2007 en 2013 de valutamarkt geprobeerd te beïnvloeden. In chatrooms zouden zij afspraken hebben gemaakt met collega's bij andere banken. Ook zouden zij nepdeals hebben gesloten in valuta als de Zuid-Afrikaanse rand en de Hongaarse forint.

BNP Paribas zegt het gedrag van zijn medewerkers diep te betreuren en accepteert de straf. De bank heeft de interne controles inmiddels aangescherpt. De betrokken medewerkers zijn ontslagen, vertrokken of bestraft.

Andere banken, zoals JP Morgan Chase, Barclays en HSBC, zijn in dezelfde zaak eerder al beboet.