Gewelddadige demonstratie in Brazilië

In de hoofdstad van Brazilië is een massale demonstratie uit de hand gelopen. Tienduizenden betogers waren in Brasilia de straat op gegaan om te protesteren tegen economische hervormingen van de regering. Ook eisen ze het aftreden van president Temer, die verdacht wordt van corruptie.

Tijdens de demonstratie kwam het tot een confrontatie tussen betogers en de politie. Agenten traden op met traangas en rubberkogels.

Daarna richtten de betogers hun woede op ministeries. Meerdere overheidsgebouwen werden ontruimd; in een van de ministeries brak brand uit.

De president heeft nu het leger op de betogers afgestuurd om een einde te maken aan de demonstratie.