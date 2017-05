Manchester United draagt zege op aan slachtoffers aanslag

"Ik wil deze trofee opdragen aan de slachtoffers", aldus middenvelder Ander Herrera. "Dit is maar voetbal en wat maandag in Manchester is gebeurd, was verschrikkelijk. We willen vrede en respect in de wereld. Dit gebeurde in Manchester, maar we willen een verenigde wereld zien om te vechten voor vrede en om geen aanslagen meer te krijgen."