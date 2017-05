De Ligt: we waren gewoon te slap

Ajax begon zwak aan het duel, maar volgens De Ligt had die zwakke start niet te maken met de ambiance of de druk van een finale. "We speelden eigenlijk een thuiswedstrijd, maar toch was het lastig ons niveau te brengen. Het lag toch meer aan instelling en concentratie."

'Na de 2-0 knapte er iets'

"We wisten dat het lastig zou worden", aldus De Ligt. "Zij spelen heel compact en we konden er maar moeilijk doorheen komen. Dan moet alles kloppen bij ons. Na de 2-0 knapte er iets bij de ploeg. Helaas hadden we niet het geluk de aansluitingstreffer te maken."

De Ligt besloot met een positieve noot. "We moeten niet vergeten dat we Ajax Europees op de kaart hebben gezet. We kunnen trots zijn op de manier waarop we ons hebben gepresenteerd."