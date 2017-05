Mourinho: we waren veel sterker

José Mourinho was helder in zijn commentaar. "We waren veel sterker. Dat wisten we ook vooraf en we hebben de zwakheden van Ajax goed afgestraft. We hebben volkomen verdiend gewonnen."

Mourinho vond dat vooral de fysieke kracht van zijn ploeg de doorslag heeft gegeven. "Als je zo heersend bent in de lucht, dan kies je voor de lange bal. Er zijn veel dichters in het voetbal, maar dichters winnen geen titels."

De weg naar de Europa League-overwinning was er een van de lange adem volgens de winnende coach. Hij is naar eigen zeggen even klaar met het spelletje. "Ik kan geen voetbal meer zien. Genoeg is genoeg. Ik ga de interlands ook niet volgen. Ik ben egoïstisch. Ik kan het gewoon niet."

Om te concluderen met: "Drie bekers gewonnen. Ik ben ontzettend blij na het moeilijkste seizoen uit mijn loopbaan als trainer."