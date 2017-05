Bosz: enorme teleurstelling, dit is goede les

Peter Bosz kan niet leven met de 2-0 nederlaag tegen Manchester United in de finale van de Europa League. "Want we kunnen beter", aldus Bosz. "Als je wordt weggespeeld en niks in te brengen hebt, is het anders. We hoeven niet te verliezen."

De speelstijl van United, lange ballen van achteruit, was voor Bosz geen verrassing. "Dat was te verwachten. Het is het makkelijkste dat er is. Als de keeper de bal naar voren peert, kun je weinig doen. Dan moet je goed staan. Daardoor zijn we niet in problemen gekomen."

"Hun kansen zijn niet uit goed voetbal voortgekomen", ging Bosz verder. "Zij komen met met geluk op voorsprong en dan loop je achter de feiten aan. Je weet dat je tegen zo'n ploeg niet op achterstand moet komen."

Met opgeheven hoofd

Toch wil de coach dat Ajax met opgeheven hoofd terugkeert in Amsterdam. "Deze wedstrijd zegt niet alles. We hebben in de hele campagne mensen blij gemaakt met goed voetbal. Dit was een enorme teleurstelling, maar we kunnen met de kop omhoog naar Nederland."

Bosz nam alvast een voorschot op de volgende finale. "Voor bijna alle spelers was het de eerste finale. We moeten finales leren winnen. Alle spelers hebben hiervan geleerd. Het is allemaal nieuw. Ze zullen ervan leren. We worden sterker. Als we deze ploeg bij elkaar houden, zijn we volgend jaar sterker."