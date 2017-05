Rutte in gesprek met Turkse jongeren over 'pleur op'-uitspraak

VVD-leider Rutte heeft vanavond zijn "pleur op"-uitspraak toegelicht in een gesprek met Turks-Nederlandse jongeren in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Daarvoor was ook PvdA-leider Asscher uitgenodigd, maar hij kwam niet. Hij vond het in verband met de kabinetsformatie meer aan Rutte om het gesprek te voeren met jongeren.

Rutte zei in september dat Turks-Nederlandse jongeren die na de mislukte Turkse coup in Nederland de straat op gingen en daarbij een NOS-ploeg lastigvielen maar "moesten oppleuren". Volgens Rutte is de uitspraak niet alleen bedoeld voor de mensen die het de NOS-ploeg lastig maakten, maar ook voor mensen die niet een normale discussie in een gemeenteraad kunnen voeren over een asielzoekerscentrum.

Theedrinksessie

"Je mag heel veel zeggen, maar er zijn wel bepaalde grenzen van fatsoen", zegt Rutte. "We hebben hier gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero en blank en zwart. We hebben een democratische rechtsstaat en we hebben vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Als dat je niet bevalt, dan gaan we niet in een theedrinksessie de waarden wat aanpassen. Die zijn ononderhandelbaar."

Uit de zaal kwam daarop kritiek. "De gemiddelde Hollander kan niet oppleuren, hooguit van Den Haag naar Amsterdam", zei iemand. Volgens Rutte is dat niet van belang. "Dat zoeken ze maar uit. Het gaat mij erom dat je altijd de keuze hebt. En als je diep ongelukkig bent, dan kun je altijd weggaan."

Selfies

Na afloop van de bijeenkomst klinkt vooral waardering van de jongeren voor zijn komst, maar ook kritiek. "Als je als premier vlak voor de verkiezingen 'pleur op' roept, dan is dat toch iets anders dan wanneer je dat als gewone burger doet", zegt iemand. "Ik hoop op meer emotioneel leiderschap, want hij is mijn premier. En door dit soort uitspraken te doen, geeft hij mensen het gevoel er niet bij te horen."

Een andere student is speciaal vanavond gekomen vanwege de pleur op-uitspraak. "Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over dit soort onderwerpen." En na alle gesprekken maakte Rutte tijd om met iedereen op de foto te gaan.