Klaassen: we waren niet goed genoeg

Davy Klaassen was realistisch na de door Ajax met 2-0 verloren finale tegen Manchester United. "We waren niet goed genoeg", aldus de aanvoerder van Ajax. "Tegen zo'n team wordt het dan moeilijk. Het zat er vandaag echt niet in."

"Het liep niet lekker in de eerste 10 minuten", sprak Klaassen bij RTL7. "Na 10, 15 minuten kregen we meer balbezit, maar we weten dat ze afwachten. Als wij dan geen topdag hebben, wordt het moeilijk."

"Beide teams kregen bijna geen kansen, ook Manchester United niet", vervolgde Klaassen. "Die goals waren gelukjes. We probeerden er wel doorheen te komen, maar we waren niet goed genoeg. Dat kwam deels door de tegenstander."