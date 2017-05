Daley Blind: de tactiek was bepalend

Daley Blind reageerde opgetogen nadat zijn ploeg Manchester United de Europa League had gewonnen ten koste van Ajax. "Dit was het moment om het te doen. Dat is gelukt."

"Tactiek was heel bepalend", aldus Blind. "We wisten waar hun kracht lag. Snel druk zetten. Daarom besloten we zelf niet op te bouwen, maar met de lange bal op hun helft te komen en geen onnodige fouten te maken. Met Paul Pogba en Marouane Fellaini hebben we een heel fysiek middenveld met veel kopkracht."

'Blij met drie prijzen in een jaar'

Door de winst in de Europa League plaatst Manchester United zich direct voor de Champions League. Het is een mooie bijvangst volgens Blind.