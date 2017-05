OM eist celstraf en tbs tegen Rijnsburger die eigen kinderen misbruikte

Tegen een 27-jarige man uit Rijnsburg is drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. De man maakte kinderporno van zijn eigen kinderen van 1 en 4 jaar oud.

Volgens Omroep West liep de man afgelopen augustus in de val van een Amerikaanse rechercheur. Die vroeg hem om kinderporno en kreeg dat ook. De Rijnsburger beloofde hem "tons of great stuff".

De man drogeerde zijn kinderen zodat ze sliepen als hij ze oraal misbruikte en betastte. In zijn huis vond de politie achthonderd foto's en filmpjes.

Stoornis

Volgens een psychiater is er sprake van een psychotische en seksuele stoornis. De man is al eens eerder behandeld voor een seksverslaving.

De man beweert dat er computerchips in zijn hoofd zijn geplaatst die zijn denken beïnvloeden, schrijft Omroep West. Hij wil best meewerken aan een psychiatrische behandeling, "maar dan moet ik wel eerst een röntgenscan krijgen om te kijken naar die chips in mijn nek".

De rechtbank doet op 7 juni uitspraak.