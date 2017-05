Bonden boos over eindbod Holland Casino

De vakbonden zijn woest over het eindbod van Holland Casino voor een nieuwe cao. De partijen waren sinds zondag weer in gesprek. Het personeel was gestopt met een estafettestaking, maar vanavond zijn de stakingen weer hervat in een vestiging in Rotterdam.

Na weken van een patstelling spraken de vakbonden en Holland Casino begin deze week weer over een nieuwe cao. De bonden noemen het eindbod nu "respectloos en onbeschaamd. Alsof de stakingen de afgelopen weken niet hebben plaatsgevonden."

De bonden eisen onder meer een salarisverhoging van 2,5 procent. Holland Casino biedt een eenmalige loonstijging van 3,5 procent over 2016 en 1,75 procent in 2017 en 2 procent in 2018. De bonden vinden dat te weinig. Ze noemen het "absurd" dat er wel 150 miljoen euro naar nieuwbouw kan, maar een structurele loonsverhoging van 2,5 procent niet mogelijk is.

Privatisering

Bovendien wordt er volgens de bonden niets gezegd over baangaranties nadat Holland Casino is geprivatiseerd. Het gokbedrijf is nu nog in handen van de staat, maar die wil zijn aandelen gaan verkopen.

Met de staking in Rotterdam komt het totaal aantal stakingen op zeventien sinds half april. Holland Casino noemt het "jammer" dat er weer wordt gestaakt. Volgens het bedrijf zijn er flinke concessies gedaan in de onderhandelingen. "Nu zijn vooral onze klanten de dupe."

De nieuwe cao geldt voor 3000 werknemers in veertien vestigingen. De onderhandelingen lopen al ruim een jaar.