Volleyballers walsen over Moldavië heen

De Nederlandse volleyballers hebben bij het WK-kwalificatietoernooi ook hun tweede duel gewonnen. Oranje had in Koog aan de Zaan met 3-0 (25-15, 25-13, 25-16) geen kind aan Moldavië (de nummer 34 van Europa), dat zich nog nooit voor de eindronde van een EK of WK plaatste.

Tot de eerste technische time-out (bij 8-7) duldde Nederland Moldavië nog in zijn nabijheid. Daarna ging het snel en al na 23 minuten benutte Jasper Diefenbach het eerste setpoint met een killblock.

In de volgende twee sets nam Oranje nog sneller afstand. De van spelverdeler tot aanvaller omgeschoolde Nimir Abdelaziz maakte het winnende punt in de tweede set en sloot het duel af met zijn twintigste punt.

Nederland gaat aan de leiding in groep B, waarvan de groepswinnaar zich rechtstreeks plaatst voor het WK van 2018. De nummer twee mag in een extra kwalificatieronde in augustus proberen alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

Oranje speelt de komende dagen nog tegen Griekenland (donderdag), Oostenrijk (zaterdag) en Slowakije (zondag).