Ontsnapping 'handboei-crimineel' mede door fouten personeel

Fouten van justitiepersoneel waren een factor bij de ontsnapping van de 'handboei-crimineel' in januari. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen.

De 'handboei-crimineel', die vijf weken na zijn ontsnapping weer werd opgepakt, kon geboeid van zijn bewakers wegrennen na een bezoek aan het ziekenhuis.

Uit het onderzoek blijkt dat de bewakers van het gevangenentransport de handboeien niet volgens de instructie hadden vastgemaakt.

Vuurwapengevaarlijk

In de communicatie zijn ook fouten gemaakt. De bewakers wisten niet dat deze gevangene een blessure aan zijn hand had. Ook wisten ze niet dat hij vuurwapengevaarlijk en onberekenbaar was.

De fouten worden onder de aandacht gebracht van het personeel om herhaling te voorkomen. De twee medewerkers krijgen een disciplinaire maatregel.

De Inspectie Veiligheid en Justitie ziet geen reden voor verder onderzoek.