'Ik word helemaal gek!' Ajax-fans fantaseren al over winst

Patrick heeft zijn gezin meegenomen, zijn vrouw en zijn twee dochters Luna en Joy. Helemaal uit Den Bosch komen ze. "We hebben een hotelletje geboekt, we gaan ervan uit dat het goed komt."

Al sinds hij het zich kan heugen, is Patrick Ajax-fan. "Ja, zo geboren. Dat zit er gewoon in." Ondanks dat hij in Brabant geboren en getogen is, zal Ajax zijn club blijven. "Het is dé club van Nederland, sowieso. Amsterdam, de godenzoon he. Dat is er met de paplepel ingegoten."