Straf Messi na belastingfraude in hoger beroep gehandhaafd

Het hoger beroep dat Lionel Messi had aangespannen na zijn straf wegens belastingfraude heeft geen andere veroordeling opgeleverd. Vorig jaar juli kreeg de Argentijnse vedette van FC Barcelona een celstraf van 21 maanden opgelegd omdat hij de Spaanse belasting voor 4,1 miljoen euro had benadeeld.

Het vergrijp vond plaats in de jaren van 2007 tot en met 2009 en had te maken met inkomsten uit beeldrechten. Messi verdedigde zich door te stellen dat hij te goeder trouw zijn handtekening onder contracten had gezet. De rechters toonden zich niet gevoelig voor dat argument.

Geen cel

Overigens hoeft Messi niet de cel in. Dat gebeurt alleen bij straffen boven de twee jaar en bij zware vergrijpen. Wel moet Messi een boete betalen van zo'n twee miljoen euro.

Ook de vader van Messi werd gestraft, maar zijn celstraf werd van 21 maanden verlaagd naar vijftien omdat de gevorderde bedragen inmiddels zijn betaald aan de Spaanse belasting.