Sfeer in Amsterdam goed, ondanks achterstand Ajax

Volgens de NS is het een stuk drukker dan normaal en is de sfeer in de treinen en op de stations goed. De NS heeft extra mensen en materieel achter de hand om iedereen vanavond na de wedstrijd weer naar huis te brengen. Het advies is wel om niet de laatste trein te nemen, om de druk te spreiden.

In Amsterdam werd net als in Stockholm vlak voor het begin van de wedstrijd een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de aanslag in Manchester te herdenken.