Bertens door naar kwartfinales in Nürnberg

Kiki Bertens heeft de kwartfinales van het WTA-toernooi in Nürnberg bereikt. De titelhoudster won met 7-5, 6-2 van Annika Beck en stuit nu op de als vijfde geplaatste Amerikaanse Alison Riske.

Bertens stond al voor de achtste keer tegenover Beck. De Wateringse won de eerste zes duels, maar de Duitse was dit jaar in Sint-Petersburg de beste.

Bertens en Beck konden niet domineren met hun service en vochten in lange rally's om de punten. Bertens, de nummer negentien van de wereld, leverde direct haar opslag in, maar won daarna vier games op rij.

Op 5-3 stokte de machine even en de Duitse kwam terug tot 5-5. Bertens schroefde haar niveau op en won de set alsnog. In de tweede set liet ze Beck met ijzersterk spel kansloos. Met breaks in de vierde en achtste game stelde ze de zege veilig.

Bertens neemt het in de volgende ronde op tegen Riske, die ze in 2013 bij hun enige eerdere ontmoeting in Toronto in drie sets wist te verslaan.