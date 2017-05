Interim-bondscoach Grim: natuurlijk is Dick de baas

'Dick is heel erg geïnteresseerd'

Twee dagen na de interland tegen Ivoorkust neemt Advocaat het stokje echt over van Grim. Als Advocaat zich samen met assistent Ruud Gullit op 6 juni meldt bij Oranje, heeft hij nog drie dagen om de puntjes op de i te zetten voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. "Er ligt een hele mooie klus", aldus Grim.

In afwachting van Advocaat weet Grim wat hem te doen staat. "We moeten er een team van maken en goede resultaten boeken in de aanloop naar Luxemburg. Het is lastig dat we nu nog niet iedereen bij elkaar hebben. Volgende week komen er nog jongens bij en later stromen er nog eens jongens uit Turkije en Italië in."

Donderdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Ook dat gebeurt in goed overleg. "We bespreken het met elkaar. Dick is heel erg geïnteresseerd hoe deze dagen verlopen en hoe de jongens zich manifesteren."