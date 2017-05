'Het is onmogelijk om alle potentiële terroristen in de gaten te houden'

Salman Abedi, de 22-jarige zelfmoordterrorist die zichzelf maandagavond opblies in de Manchester Arena, was al voor de aanslag in beeld was bij de Britse veiligheids- en inlichtingendiensten. Dat werpt de vraag op of de autoriteiten het hadden kunnen voorkomen?

"Het is heel lastig om goed in te schatten wanneer iemand iets gaat doen", zegt terrorismedeskundige Quirine Eijkman van de Universiteit Leiden.

Dat is meteen ook het probleem, want ook al is iemand in beeld bij de inlichtingendiensten, of hij daadwerkelijk een aanslag gaat plegen is een tweede. "Er zijn te veel mensen in beeld bij de inlichtingendiensten. Het is onmogelijk om al deze mensen te monitoren, want er zijn te weinig mensen die deze potentiële aanslagplegers in de gaten kunnen houden."