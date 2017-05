Politie Manchester onderzoekt netwerk rond aanslag

De politie van Manchester zegt "een netwerk" te onderzoeken dat verband houdt met de aanslag van eergisteren. Volgens de politiechef van de Britse stad wordt om die reden intensief in en rond de stad gezocht. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Rudd zei al dat de dader waarschijnlijk niet alleen handelde.

Volgens de politiechef zijn de familieleden van alle slachtoffers nu geïnformeerd. Onder de slachtoffers is een politieagent.

Vanwege de aanslag zitten vier mensen vast. Vanmiddag heeft de politie in een pand in Manchester nog een gecontroleerde explosie uitgevoerd. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau AP dat het gaat om een appartementencomplex.

Vader ontkent

De vader van de aanslagpleger ontkent tegenover AP dat zijn zoon banden heeft met extremisten of verantwoordelijk is voor de zelfmoordaanslag, maar onduidelijk is hoe de vader dan denkt dat zijn zoon er aan toe is.

Hij sprak zijn zoon vijf dagen geleden nog. De 22-jarige Salman Abedi wilde volgens zijn vader naar Saudi-Arabië gaan en klonk "normaal". Abedi bezocht anderhalve maand geleden Libië, het land waar zijn familie vandaan komt.