Trump geland in België voor bezoek aan koning en NAVO-top

De Amerikaanse president Trump is geland op vliegveld Zaventem voor een tweedaags bezoek aan België. Vanmiddag zal Trump een ontmoeting hebben met koning Filip en premier Michel; morgen bezoekt hij de NAVO-top in Brussel.

Direct na de landing gaan Trump en zijn vrouw Melania naar het koninklijk paleis in Brussel. Vervolgens heeft Trump een werkoverleg met premier Michel; de first lady ontmoet op datzelfde moment koningin Mathilde.

Er zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen, zegt correspondent Joris van Poppel. "Er zijn heel veel politiebusjes en zwaarbewapende militairen op straat. Naast het koninklijk paleis staat een waterkanon opgesteld. In Brussel zijn ze wel wat gewend qua internationaal bezoek, maar de combinatie van het bezoek van Trump en de NAVO-top maakt het tot een heel grote beveiligingsoperatie."

Amerikaanse ambassade

Trump overnacht volgens de VRT in de Amerikaanse ambassade. Morgen heeft hij voorafgaand aan de NAVO-top een ontmoeting met onder meer de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk.

In de namiddag komen 29 staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de NAVO-top. Er zal worden gesproken over onder meer de toekomst van de militaire samenwerking. Trump liet al een paar keer weten dat hij vindt dat de Europese landen hun NAVO-bijdrage moeten verhogen.

Paus Franciscus

Trump begon zijn bezoek aan Europa gisteravond in Italië. Vanochtend had hij een ontmoeting met paus Franciscus in Vaticaanstad. Ze spraken ruim een half uur in de bibliotheek van de paus. Wat er is gezegd, is niet bekendgemaakt. Er was alleen een tolk bij.

Naar de ontmoeting werd uitgekeken, omdat de twee wereldleiders het hartgrondig oneens zijn over onder meer migratievraagstukken, de reactie op terrorisme van extremistische moslims en het klimaatbeleid.