'Facebook verwijdert Holocaust-ontkenning alleen bij kans vervolging'

Moderatoren bij Facebook hoeven alleen Holocaust-ontkenningen te verwijderen in landen waar het bedrijf bang is voor vervolging. Dat schrijft The Guardian op basis van documenten die de krant in handen heeft gekregen.

Het ontkennen van de Holocaust is in veertien landen verboden. Maar Facebook vreest alleen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Israël ook daadwerkelijk vervolgd te worden als het content niet verwijdert.

In een van de documenten staat volgens de krant dat het platform "lokale wetgeving die een obstakel vormt voor een open en verbonden wereld niet verwelkomt".

Toegestaan

Een afbeelding van een concentratiekamp met het onderschrift "Geloof nooit meer de leugens" was bijvoorbeeld toegestaan, zolang die maar niet in de vier eerder genoemde landen was geplaatst. In een reactie aan The Guardian stelt Facebook dat de cijfers niet kloppen, maar het platform wilde geen verdere uitleg geven.

Tegen de NOS zegt Facebook dat het platform ook in Italië, Spanje, Nederland en België Holocaust-ontkenningen verwijdert. Daarnaast benadrukt Facebook dat het de gevoeligheid van het onderwerp snapt en zijn moderatoren hierop traint.

Er is niet alleen gericht beleid voor Holocaust-ontkenningen, ook vluchtelingen hebben op het platform een semi-beschermde status. Moderatoren moeten teksten die inhumaan zijn of oproepen tot geweld verwijderen. Maar vluchtelingen "hebben niet alle bescherming omdat we mensen willen toestaan om uitgebreide discussies te hebben, aangezien migranten en immigratie gevoelige hot topics zijn", schrijft het bedrijf.

Facebook Files

De documenten waar de The Guardian uit put zijn onderdeel van wat de krant de Facebook Files noemt. Afgelopen zondag verschenen hier voor het eerst publicaties over. Hoe de krant eraan komt is niet duidelijk.

Uit de artikelen blijkt dat er onder moderatoren veel onvrede is over hoe ze moeten omgaan met de content. "Facebook heeft de controle verloren", zei één bron eerder tegen de krant. "Het bedrijf is te snel te groot geworden." Moderatoren hebben vaak maar 10 seconden om een beslissing te nemen.