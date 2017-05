Posbankmoord: 'In één klap was ik mijn man kwijt en was ik weduwe'

Zijn broertje Freek kan zich de dag van de verdwijning ook goed herinneren. Hij was 11. "Ik hoorde de volgende ochtend dat mijn vader was overleden. Op dat moment stortte mijn wereld in." Hij besloot om wel gewoon naar school te gaan, want hij wilde niet thuis zijn met allemaal vreemde mensen over de vloer.

Freek kreeg veel hulp, maar dat hielp hem niet. "Hoe goed de hulp ook bedoeld was, niemand weet hoe het is om je vader zo te verliezen. Ik zocht mijn toevlucht in eten, en werd nogal een dik jongetje." Ook werd hij een moeilijke puber. "Daar heb ik spijt van."

Jos, de jongste van de broers, was 8 toen zijn vader werd vermoord. "Ik heb mijn hele jeugd moeten ervaren hoe het niet hoorde. Papa weg: dat hoort niet." Hij vertelt dat hij altijd de vraag moest beantwoorden waarom het in zijn gezin niet 'zoals het hoorde' was. "Op de basisschool werd ik gepest. Ik miste een vader die me kon leren om voor mezelf op te komen."