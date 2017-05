Celstraffen tot 18 jaar geëist voor liquidatie Aziz Anzi

Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist tegen een 27-jarige man die betrokken zou zijn geweest bij een liquidatie in september 2015 in De Meern. Tegen een 31-jarige verdachte is 12 jaar cel geëist. Volgens de officier van justitie is er overtuigend bewijs dat de twee achter de liquidatie zitten.

De man, de 37-jarige Aziz Anzi, werd in september 2015 doodgeschoten in zijn auto. Er werd veertien keer op hem geschoten. De verdachten werden vorig jaar in oktober aangehouden.

Motief

De twee verdachten hielden vandaag tijdens de rechtszaak hun mond. Het is volgens het Openbaar Ministerie niet duidelijk waarom ze Anzi zouden hebben geliquideerd.

Hun advocaten zeggen dat ze niks te maken hebben met de dood van Anzi. Maar volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit alles dat de twee het vertrouwen hebben gewonnen van het slachtoffer en hem uiteindelijk hebben geliquideerd.

Apparaatje

Ze zouden een apparaatje onder de auto van Anzi hebben geplaatst waarmee hij kon worden gevolgd. Op de avond van zijn dood zouden ze met hem hebben afgesproken op een parkeerplaats langs de A12 bij De Meern, waar ze hem doodden.

De zus van Anzi kwam in de rechtszaal aan het woord. "Ik kan hem nooit meer in mijn armen nemen", sprak ze geëmotioneerd, bericht RTV Utrecht. "Mijn moeder is door de gebeurtenis een ander mens geworden. Er is geen vreugde meer in haar blik. Mijn broertje heeft het niet verdiend om zo van het leven te worden beroofd."