Hartstochtelijke ode aan Manchester symbool voor veerkracht van stad

De duizenden aanwezigen op het Albert Square waren ook duidelijk onder de indruk. Momenten van doodse stilte werden afgewisseld met gelach en groot applaus. Dat laatste gebeurde onder meer toen Walsh de feministe en suffragette Emmeline Pankhurst noemde en zei dat computers in Manchester zijn uitgevonden.

"Dit is een plek die zware tijden heeft gekend: onderdrukking, recessies, depressies en donkere tijden heeft gekend", sprak Walsh. "Maar we vechten terug met de kracht van Groot Manchester. Met noordelijk lef, noordelijk vernuft en de lyriek van Groot Manchester."

Een eer

Walsh was bang dat hij emotioneel zou worden tijdens de voordracht, zegt hij in een interview met persbureau PA. "Maar ik wilde geen krimp geven, want dat doet Manchester ook niet. Uiteindelijk was ik eigenlijk vrij kalm toen ik het moest doen." Hij vindt het een eer dat hij zijn gedicht mocht oplezen.

This is the place is overigens niet nieuw. Walsh schreef zijn ode vier jaar geleden in opdracht van een lokaal goed doel.