Informateur Schippers: vrijdag mogelijk nieuwe gesprekken

Informateur Schippers blijft nadenken over wat er nu moet gebeuren in de formatie. Ze komt vandaag in elk geval nog niet met haar eindverslag, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Schippers benadrukt dat haar onderzoek naar de mogelijkheden voor een kabinet en een advies hierover nog lopen. Schippers vraagt fractievoorzitters zich vrijdag beschikbaar te houden voor mogelijke vervolggesprekken. Ze wil het onderzoek "nauwgezet" doen en het op korte termijn afronden.

Gisteren werd duidelijk dat D66 en ChristenUnie niet met elkaar willen praten over samenwerking in een kabinet. Daarop zeiden VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma dat ze het mislukte overleg met de leiders van D66 en ChristenUnie willen bespreken. Pechtold wees dat meteen van de hand.

Vandaag heeft ook het kabinet vergaderd. Premier Rutte was daar niet bij, volgens zijn woordvoerder wegens "verplichtingen elders". Later bleek dat hij tijdens het kabinetsberaad met Pechtold praattte over de ontstane impasse.