Het Deense energiebedrijf Dong Energy verkoopt al zijn olie- en gasactiviteiten aan het chemieconcern Ineos AG.

Dong Energy kondigde in november al aan dat het marktleider wil zijn in duurzaam opgewekte energie. Het merendeel van de aandelen van het bedrijf is handen van de Deense overheid.

Ineos betaalt bijna 1 miljard euro voor de olie- en gasactiviteiten van Dong.