Europese ministers willen filter op Facebook en YouTube, Nederland tegen

Facebook, YouTube en Twitter moeten ongewenste content gaan filteren. Dat vindt de Europese Raad van Ministers. Het is een controversieel onderwerp waar gisteren uren over is gesproken, Nederland is tegen.

De overeenkomst zoals die nu op tafel ligt, houdt in dat sociale media als Facebook, Twitter en YouTube verplicht worden om op hun site video's te blokkeren waarin wordt aangezet tot haat, geweld wordt aangemoedigd. Voor kinderen zou content met pornografie geblokkeerd moeten worden. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, is onduidelijk.

Hiermee zouden de online diensten in wetgeving gelijkgesteld worden aan tv-zenders. Staatssecretaris Dekker vindt dat het te ver gaat, zegt hij tegen het ANP.

Hele internet

"Het is goed om minder onderscheid te maken tussen traditionele kanalen en wat er op internet gebeurt, maar nu dreigt zo ongeveer het hele internet eronder te vallen." Naast Nederland zien het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Luxemburg ook niks in het voorstel. Landen onder aanvoering van Duitsland en Frankrijk waren wel voor.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement. Ook daar lijkt een meerderheid voor te zijn. D66-Europarlementariƫr Marietje Schaake is tegen. "Dit stelt online platforms gelijk aan tv-zenders. Dat is niet te doen." Schaake wijst erop dat de platforms voor een heel groot deel bestaan uit video's van gebruikers en dat dat een andere strategie vereist.

De Europarlementariƫr vreest daarnaast dat met dit voorstel er te veel verantwoordelijkheid komt te liggen bij de grote techbedrijven. "Die gaan dan beslissen wat goed en fout is zonder daar transparant over te zijn."

30 procent-norm

De maatregel zou er ook toe leiden dat tv-zenders en videodiensten zoals Netflix minstens 30 procent Europese producties moeten aanbieden. Ook dat vindt Dekker geen goed idee. "Kijkers bepalen zelf wat ze goed vinden." Daarnaast waarschuwt de staatssecretaris er in het FD voor dat Netflix-gebruikers mogelijk met hogere kosten worden opgezadeld.

Het Europees Parlement gaat samen met de lidstaten en de Commissie naar het voorstel kijken. Dat betekent dat er nog dingen veranderd kunnen worden.