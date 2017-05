Dader Manchester was net terug uit Libië en kreeg mogelijk hulp

Salman Abedi, de 22-jarige zelfmoordterrorist die zichzelf maandagavond opblies in de Manchester Arena, handelde waarschijnlijk niet alleen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd heeft dat gezegd in een interview met de BBC. Volgens haar was Abedi kort voor de aanslag nog in Libië.

"Het lijkt erop dat hij dit niet alleen deed", zegt de minister over de dader van de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. "De inlichtingendiensten en de politie bekijken alle aanwijzingen. Zij willen er zeker van zijn dat ze alle benodigde informatie binnenkrijgen, zodat ze de veiligheid van het Britse volk kunnen waarborgen."

De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, zegt tegen de BBC dat de aanslag goed was gepland. Dat wijst er volgens hem op dat de dader hulp kreeg. Het explosief dat Abedi tot ontploffing bracht in de Manchester Arena was geavanceerd, zegt Burnham.

Terug uit Libië

Rudd zei verder dat Abedi al voor de aanslag in beeld was bij de Britse veiligheids- en inlichtingendiensten. "Maar dat geldt voor veel mensen", voegde ze eraan toe. "Ze arresteren niet iedereen die ze in de gaten houden. De dader was iemand die bij hen bekend was. Als het onderzoek is afgelopen, krijgen we daar meer over te horen."

Volgens Britse media had de aanslagpleger Libische ouders, maar werd hij geboren in Manchester. Zijn ouders zouden zijn gevlucht voor het regime van Kadhafi. Maandagavond laat blies hij zich op bij een concertzaal in zijn geboortestad. Rudd zegt dat Abedi kort daarvoor was teruggekeerd uit Libië, hoelang geleden dat was zei ze niet.

De aanslagpleger is waarschijnlijk ook in Syrië geweest, denken de Britse speurders. Daarover hebben zij de Franse autoriteiten ingelicht, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb. Abedi zou ook banden hebben gehad met Islamitische Staat. De terreurgroep eiste gisteren de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

Kritiek op lekken

In het interview hekelde Rudd de Amerikaanse functionarissen die de naam van de dader hebben gelekt. Ze zei dat ze de Verenigde Staten heeft gewaarschuwd ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. De minister benadrukte dat het lek geen gevolgen heeft gehad voor het onderzoek naar de aanslag.

Ook ging Rudd in op de grootschalige politie-inzet in Groot-Brittannië. Het Britse leger wordt ingezet om belangrijke plekken te beveiligen. Ze zei dat de verhoging van het dreigingsniveau tijdelijk is, een maatregel in een uitzonderlijke situatie.