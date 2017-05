'Kosten toerisme onderschat, Amsterdam wordt Salou van het noorden'

In totaal kost toerisme volgens De Groene Amsterdammer en Platform Investico zo'n 71 miljoen euro per jaar, meer dan de 64 miljoen aan toeristen- en rondvaartbelasting die de gemeente jaarlijks incasseert. Bovendien zou een groot deel van de winsten terechtkomen bij een kleine groep grote ondernemers, die vaak onderdeel zijn van buitenlandse ketens.

Daarnaast zou de gemeente ook de werkgelegenheid die ontstaat door toerisme overschatten. Het stadsbestuur zegt dat veel banen in de horeca- en cultuursector zijn gecreƫerd vanwege het toerisme. Maar in de praktijk geven ook inwoners van Amsterdam veel geld uit in deze sectoren, stellen de journalisten.

Meer onderzoek

Ook de gemeente zou inmiddels beseffen dat de kosten-batenanalyse van het toerisme niet toereikend is. In De Groene Amsterdammer zegt wethouder Ollongren dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek is gestart naar de opbrengsten van toerisme. De werkgelegenheidscijfers kloppen volgens haar wel.

De leefbaarheid kan op sommige plaatsen in de binnenstad beter, zegt Ollongren. "Er is een aantal specifieke plekken, zoals de Wallen, waar we moeten ingrijpen." De gemeente neemt volgens haar al veel maatregelen zoals een hotelstop, de aanpak van illegale hotels en meer geld voor handhaving. "Als je uitzoomt en de stad als geheel bekijkt, ligt die er fantastisch bij", vindt de wethouder.