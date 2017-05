Trump begint reis door Europa met bezoek aan Vaticaan

De Amerikaanse president Trump begint zijn bezoek aan Europa vandaag met een ontmoeting in Vaticaanstad met de paus. Trump en zijn vrouw Melania kwamen daar even voor 08.30 uur aan. Opvallend detail was dat Melania een sluier droeg. Bij aankomst zaterdag in het islamitische Saudi-Arabië was dat niet het geval.

Naar de ontmoeting tussen de president en paus Franciscus werd uitgekeken, omdat de twee wereldleiders het op verschillende thema's hartgrondig oneens zijn: over migratievraagstukken, over de reactie op terreur van extremistische moslims, het klimaatbeleid en de verdeling van welvaart.